ЗСУ завдали по позиціях ворога на Півдні 13 ударів: ліквідували 21 окупанта і здобули трофеї

Українські військові провели 13 успішних атак та знищили 21 російського окупанта на Півдні. Також захопили чимало ворожої техніки.

Зокрема, загарбники кинули 5 одиниць розмінувальної та інженерної техніки, яка відтепер перебуватиме в підрозділах Збройних Сил України. Крім того, військові знищили одну броньовану бойову машину.

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Окупанти підступно обстрілюють населені пункти

Сьогодні вночі, 27 квітня, загарбники робили все за звичною для себе тактикою: обстрілювали як позиції військових, так і будинки мирних жителів з артилерії та мінометів.

Їх основною тактикою при цьому лишається артилерійсько-мінометний обстріл як наших позицій, так і мирних жителів тих населених пунктів, з яких ворог відступив, але намагається тримати під видимістю контролю. І прикривається ними від уражень з боку наших підрозділів, – наголошують українські військові.

Нагадаємо, станом на 27 квітня російські окупанти втратили аж 22 400 військових, а також – 939 танків.

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