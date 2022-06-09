ЗСУ завдали втрат росіянам у напрямку Катеринівки на Луганщині: ворог відійшов

Українські війська не просто обороняються від наступу росіян, але й активно його відбивають на різних ділянках фронту. У ворога великі втрати, він мусить відступати назад.

Криваві бойові дії досі тривають на Сході нашої держави. Основну інформацію з напрямків боротьби розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України на ранок 9 червня.

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Що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку

Місто Сєвєродонецьк на Луганщині стало основним напрямком постійних ударів та наступу ворога. У Генштабі повідомили, що там російські окупанти здійснювали вогневий вплив на підрозділи наших війсь.

Загарбники стріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під їхні збройні атаки потрапляла цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка.

По Тошківці російські окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські військові також завдали противнику втрат. Саме тому ворог і відійшов.

У Генштабі зазначають, що росіяни продовжують шукати слабкі місця в обороні міста Сєверодонецьк. Але в цьому у них успіху немає.

Втрати росіян і плани про наступ

Попри шалені втрати особового складу російської армії та техніки, ворог все одно не відмовився від своїх планів. Тому хоче наступати далі. Але тільки за добу 8 червня українські військові змогли ліквідувати одразу 30 російських окупантів. Також знищили кілька польових складів ворога. Ще й наша авіація прицільно вдарила по опорному пункту ворога на Херсонщині і завдала втрат.

Американський Інститут вивчення війни підтверджує безглузді плани російських окупантів щодо наступу. Зокрема, мовиться про Запоріжжя. Там вони перекинули 30 танків. Ймовірно, хочуть посилити контроль над трасою. Мовиться про дорогу Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів. 30 танків Т-62 перекинули туди для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя.

Про ймовірні наступи російських загарбників попереджав і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, все ще існує ризик того, що Росія спробує наступати на Миколаїв та Запоріжжя. Миколаївська область потрібна агресору через вихід до моря. Але західні артилерійські системи вже змінюють ситуацію на фронті. Тому коли буде деокуповано Південь, зокрема, й Херсонщину, – лише питання часу.

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