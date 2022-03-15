ЗСУ завдають нищівні удари по угрупованнях військ та тиловій інфраструктурі окупантів

Українські захисники продовжують тримати оборону проти російських загарбників. Зокрема за минулу добу, 14 березня, ЗСУ знищили кілька вертольотів, літак та ворожу ракету.

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройні Сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ та тиловій інфраструктурі окупантів.

До теми У Харкові – катастрофа: місто руйнують за прямою вказівкою Путіна

Зокрема Повітряні Сили ЗСУ 14 березня уразили 4 російські вертольоти та 1 літак. Окрім цього, винищувачем вдалося збити крилату ракету ворога.

Також українські воїни успішно відбили атаки загарбників.

Загальні втрати ворога під Маріуполем

Загальні втрати російських загарбників за добу склали:

близько 150 осіб,

2 танки,

7 БМП,

1 БТР.

Після зазнавання втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія й авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.