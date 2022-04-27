ЗСУ завдають вдалих ударів по командних пунктах та складах росіян на Херсонщині, – Арестович

Російські окупанти намагаються вийти на кордони Херсонської області. Але їм це не вдається: Збройні Сили України завдають болючі удари по командних пунктах та складах ворога.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, передає 24 канал.

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Підрозділи ЗСУ добре співпрацюють на Херсонщині

Військовим вдається гарно співпрацювати між собою на території Херсонської області. Ефективне поєднання української розвідки, артилерії та авіації завдає значної шкоди російським окупантам.

Завдяки гарному та ефективному сполученню (військ – 24 канал) ми завдаємо вправні і дуже вдалі удари по місцях скупчення противника, командним пунктам та по складах боєприпасів. Це ефективно зриває темпи наступу, уповільнює їх, а на деяких напрямках дозволяє зупиняти, – розповів Арестович.

Схожа ситуація відбувається на Запоріжжі в напрямку Гуляйполя. На деяких напрямках наступ противника серйозно сповільнився, а подекуди окупанти взагалі зупинилися.

Додамо, станом на 27 квітня Збройні Сили України вже ліквідували щонайменше 22 400 російських загарбників. Окрім того, окупанти втратили 939 танків.

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