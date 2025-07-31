31 липня, 14:36
У ЗСУ заявили, що Часів Яр лишається під контролем України: російських штурмовиків зупинили
Попри російські інформаційні маніпуляції Часів Яр на Донеччині залишається під контролем українських військових. Однак противник продовжує штурмові дії, зокрема із залученням бойових броньованих машин.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 11-й армійський корпус Сухопутних військ Збройних Сил України. Зокрема, місто утримує 24 ОМБр імені короля Данила – попри постійні намагання окупантів просунутися.
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