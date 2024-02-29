ЗСУ влаштували "літакоцид" з винищувачів․ Чому росіяни зазнають катастрофічних втрат в авіації?

Друга половина лютого 2024 року стала "смутою" для російської авіації, адже за 12 днів росіяни втратили 12 літаків. Це катастрофічні для росіян темпи втрати авіації. Пропагандисти, звісно, всіляко намагаються заперечити факт втрати бойової авіації, але Повітряні сили щодня звітують про нові уражені цілі. В основному втрат росіяни зазнають на Сході.

Втрати російської авіації уже називають у мережі "літакопадом", "літакорізом", "літакоцидом" тощо, адже в такому темпі росіяни втрачали винищувачі хіба що навесні 2022 року, коли були впевнені, що контроль над українським небом належить їм, а українська авіація нібито знищена.

За 12 днів росіяни втратили 1 літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, 2 бомбардувальники Су-35 та 9 – Су-34. Зокрема 3 літаки були "вправно приземлені" нашими воїнами 29 лютого 2024 року.

Чому росіяни зазнають таких втрат, як нашим воїнам вдається знищувати російську авіації і яка вартість знищених літаків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чорні дні для російської авіації

Час від часу під час повномасштабної війни для росіян настають чорні дні, особливо в авіації. Як приклад, можна назвати період Різдва, коли росіяни втратили на Херсонському напрямку одразу 3 винищувачі чи 17 жовтня, коли ракетами ATACMS вдалося знищити чимало гелікоптерів на аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську.

За 12 днів лютого 2024 року росіяни втратили 12 літаків . Для порівняння, за період з 1 листопада до 16 лютого росіяни втратили 11 літаків . Тобто темпи знищення російських літаків зросли в рази.

. Для порівняння, за період з 1 листопада до 16 лютого росіяни . Тобто темпи знищення російських літаків зросли в рази. За 2 місяці 2024 року росіяни втратили 16 літаків, з них 12 лише за другу половину лютого.

За 2023 рік ЗСУ вдалося знищити 46 російських літаків, тобто у середньому це 3 – 4 винищувачі на місяць. У цьому році мова йде про знищення в середньому 6 літаків на місяць.

За 736 днів повномасштабної війни росіяни втратили 342 літаки, 3,5% втрат припали на 17 – 29 лютого 2024 року.

При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми",

– іронізує з окупантів командувач Повітряних сил Микола Олещук.



Падіння російського літака 27 лютого 2024 року / Фото з телеграм-каналу Миколи Олещука

Хронологія знищення російської авіації

17 лютого – на Сході ЗСУ знищили 2 російські бомбардувальники Су-34 та один Су-35;

19 лютого – ще один плідний ранок для ЗСУ, адже вдалося "мінуснути" ще один Су-34 та Су-35С. До слова, пілота останнього знайшли в Азовському морі мертвим;

21 лютого – українські воїни "приземлили" ще один російський Су-34;

23 лютого – ввечері над Азовським морем спільними зусиллями Повітряних сил та ГУР МО вдалося знищити літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це один з найдорожчих літаків у росіян і вже другий, який вдалося знищити. До слова, мова йде про найбільш рідкісну модифікацію, яких росіяни сконструювали лише у кількості 6 одиниць;

27 лютого – цього дня вдалося збити ще 2 Су-34.

29 лютого – на Маріупольському та Авдіївському напрямках вдалося знищити одразу 3 Су-34.

Як Повітряні сили знищують російську авіацію / Інфографіки Повітряних сил ЗСУ

Втрати російської авіації у доларах

А тепер про фінансову сторону втрат російської авіації. Найдорожчою знищеною ціллю є А-50, вартість якого експерти оцінюють у 330 мільйонів доларів США.

Вартість винищувачів Су-35 коливається у межах від 98 до 104 мільйонів доларів. Таких знищено 2 одиниці.

А ось Су-34 удвічі дешевші – їх ціна становить близько 50 мільйонів доларів.

Втрата А-50 як інструмент знищення Су-34 і Су-35

Тобто приблизні втрати авіації росіян за 12 днів лютого 2024 року у грошовому еквіваленті – 980 мільйонів доларів. Майже мільярд доларів або ж 89 мільярдів рублів знищені. До слова, це буквально мінімальна місячна пенсія для майже 12,5 мільйона росіян.

23 лютого, коли у Москві був феєрверк до "дня защітніка отєчєства", над Азовським морем Повітряним силам та ГУР МО вдалося вполювати ДРЛВ А-50У за допомогою ЗРК С-200. Літак та його екіпаж у вигляді 10 окупантів було знищено.

І це не тільки колосальна втрата для росіян у контексті кількості таких літаків та їх вартості. А-50 – важливі для російської авіації, адже обладнані потужним радаром, який є найціннішою частиною літака.

Пожежа після падіння А-50 у Краснодарському краї 23 лютого: дивіться відео

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що після знищення А-50 росіяни не поспішають відправляти на його місце інший і вже четвертий день таких літаків Повітряні сили не фіксують. Саме тому завдяки відсутності ДРЛВ вдається знищувати ворожі винищувачі на великих відстанях. Через відсутність А-50 росіяни не наважуються надто близько підлітати до лінії бойового зіткнення.

Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто російські пілоти уже не так нахабніють, уже не так підлітають близько,

— наголосив Юрій Ігнат.

Якщо простіше – без великого радара А-50, російська авіація розгублена, а тому більш вразлива. І результат ми бачимо на інфографіках Повітряних сил ЗСУ.

Чому "літакопад" саме на Сході

11 з 12 літаків, про які ми сьогодні говоримо, знищені на Сході. В основному мова йде про Донеччину, де зараз тривають чи не найзапекліші на лінії фронту бої, особливо на Авдіївському напрямку.

За свідченнями воїнів, які боронять нашу країну на тому напрямку, росіяни активно використовують авіацію. Під час боїв за Авдіївку і після відходу Сил оборони з міста росіяни застосовували десятки керованих авіабомб проти наших воїнів.

Вочевидь, така нахабність ворога у застосуванні авіації має результат – російські літаки один за одним поповнюють перелік втрат від Генштабу ЗСУ.

Та успіхи Повітряних сил мають неабияке значення для фронту, адже такі втрати для російської авіації сприяють зменшенню інтенсивності застосування керованих авіабомб на фронті та на прифронтових територіях. Це важливо не лише для ведення бойових дій, але і для збереження життя цивільного населення, яке страждає від подібних ворожих атак.



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Водночас не варто одягати рожеві окуляри та вважати, що знищена вся російська авіація. Наприклад, Су-34 не дефіцитні для росіян, їх на озброєнні десь більше сотні ще. Тому Україна наголошує на критичній необхідності західної авіації в Україні для більш ефективної протидії російським літакам. Проте в теперішніх умовах наші воїни роблять усе можливе і неможливе для того, аби завдати максимальної шкоди ворогу. І це вдається. Кожен збитий літак – результат титанічних зусиль.



Повітряні сили працюють чітко / Фото Діми Коваленка