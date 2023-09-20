ЗСУ уразили 5 з 13 великих десантних кораблів Росії у Чорному морі, – МВС

За час повномасштабної війни українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Загалом у Росії залишилось 8 таких плавзасобів.

Ба більше, два з восьми кораблів, які залишились, надто старі і не виходять у море. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Перед самим початком повномасштабного вторгнення під приводом навчань вони завезли до Чорного моря через Босфорський пролив ще шість одиниць. Загалом – 13,

– зазначив Плетенчук.

Як "мінусували" кораблі ворога ЗСУ

Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов". Сталось це 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська. Також українські сили тоді завдали пошкоджень великим десантним кораблям "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

4 серпня українські морські дрони атакували Новоросійськ, внаслідок чого було знищено ВДК "Оленегорский горняк".

За словами Плетенчука, ще один російський великий десантний корабель перебував на ремонті, але його, ймовірно, теж знищили.

Скільки залишилось кораблів

"Тобто щонайменше п'ять одиниць. Таким чином залишається вісім великих десантних кораблів, може більше", – заявив речник ВМС ЗСУ.

Водночас зауваживши, що ця інформація потребує уточнення станом на зараз.

Раніше військово-морський експерт Defense Express, капітан 1 рангу у відставці Володимир Заблоцький заявляв, що із восьми наявних військово-десантних кораблів, два – є непридатними для використання й не виходять у море. За його словами, вони "дуже старі".

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