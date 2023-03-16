На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN

ЗСУ збили на Сході України модернізований китайський безпілотник. Мовиться про Mugin-5, який використовували окупанти.

Цю інформацію журналістам розповіли військові ЗСУ і навіть показали місце, де, за їхніми словами, був збитий безпілотник.

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Виявляється, росіяни використовували в зоні бойових дій безпілотник Mugin-5, вироблений на сході Китаю в Сямень. У мережі ці дрони ще називають "дронами Alibaba", оскільки вони доступні для продажу на сайтах Alibaba і Taobao за ціною до 15 тисяч доларів.

Компанія-виробник Mugin Limited підтвердив CNN, що це їхній безпілотник, назвавши інцидент "надзвичайно прикрим".

Це останній приклад модернізації та озброєння цивільного безпілотника з початку вторгнення Росії в Україну, що свідчить про мінливі схеми ведення війни.

Чи змінює Китай позицію нейтралітету

У лютому німецька газета Spiegel писала, що Китай має намір передати Росії свої ударні дрони-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кілограмів.

Такі переговори свідчать про зміну нібито "нейтральної" позиції КНР щодо війни в Україні, яку китайські комуністи досі називають "конфліктом". США попередили Пекін про наслідки такого рішення.

Додамо, що президент Китаю Сі Цзіньпін планує здійснити весняний візит до Росії. Після цього Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським. Ймовірно, зараз китайський очільник опинився на роздоріжжі й намагається обрати найбільш вигідний для себе шлях.