ЗСУ збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник, він впав людям на подвір'я

Збройним Силам вдалося збити ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю. Літальний апарат упав на подвір'я місцевих мешканців.

Уламки безпілотника дещо пошкодили будинок, на який впали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Уламки зачепили будинок

Валентин Резніченко повідомив, що уламки російського безпілотника впали на приватний будинок у селі. Через це пошкоджень зазнали дах і вікно будинку, але загалом ситуація нормальна.

Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально,

– повідомив Резніченко.

Нагадаємо, що станом на ранок 28 квітня Росія втратила 187 літаків, 155 гелікоптерів та 215 безпілотників. Вочевидь, у ворожої армії стало ще менше авіації.

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