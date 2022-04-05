ЗСУ збили в районі Одеси ракету морського базування "Калібр"

Російські окупанти продовжують ниций та підлий обстріл мирних українських міст. Завдяки майстерності ЗСУ лише малий відсоток ворожих снарядів досягає цілі.

Учора, 4 квітня, російські окупанти здійснили ракетний постріл у район Одеси. Ворог використав крилату ракету морського базування "Калібр".

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Ракета не долетіла

Майстерні воїни ЗСУ не дали ворожому снаряду влучити у ціль. Бійці берегової артилерії Військово-морських сил ЗСУ збили ракету в районі Одеси.

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