ЗСУ збили в районі Одеси ракету морського базування "Калібр"
5 квітня 2022 , 16:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм Братчук
Російські окупанти продовжують ниций та підлий обстріл мирних українських міст. Завдяки майстерності ЗСУ лише малий відсоток ворожих снарядів досягає цілі.
Учора, 4 квітня, російські окупанти здійснили ракетний постріл у район Одеси. Ворог використав крилату ракету морського базування "Калібр".
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Ракета не долетіла
Майстерні воїни ЗСУ не дали ворожому снаряду влучити у ціль. Бійці берегової артилерії Військово-морських сил ЗСУ збили ракету в районі Одеси.
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