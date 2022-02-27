ЗСУ збили вже другий російський ІЛ-76 з десантниками

Наші військові збили ворожий літак з десантом. Це вже другий збитий ІЛ-76 за добу.

Військово-транспортний літак ворога успішно збили. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 канал.

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Раніше Сили протиповітряної оборони збили ворожий ІЛ-76 на Київщині біля міста Василькова. Уламки літака впали поблизу Калинівки. Наші військові зазначили, що так вони помстилися ворогам за Луганськ. Там у перший день війни окупанти збили російський ІЛ-76. Через це загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу.

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