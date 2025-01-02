ЗСУ здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії у Мар'їному

Сили оборони продовжують завдавати нищівних ударів по об'єктах окупаційних військ. Зокрема було уражено командний пункт росіян у Мар'їному Курської області.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. У відомстві наголосили, що було вжито заходів, щоб мінімізувати загрозу для цивільного населення.

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Що відомо про удар по Мар'їному

У Генштабі розповіли, що 2 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян у населеному пункті Мар’їне, Курська область.

Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення,

– зазначили у повідомленні.

Там додали, що мета подібних ударів – послабити можливості російської армії та відбити у неї бажання завдавати нових терористичних атак проти цивільного населення України.

Крім того, у Генштабі наголосили, що ЗСУ продовжать виявляти та знищувати об'єкти військового командування Росії.

Нагадаємо, що напередодні Нового року, Сили оборони завдали успішного удару по нафтобазі "Ярцевська" у Смоленській області Росії. Відомо, що об'єкт використовувався для забезпечення російської окупаційної армії.