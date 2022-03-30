ЗСУ жорстко відбили 4 атаки на Сході України: у ворога значні втрати

30 березня 2022 , 02:28
Читать новость на русском

Джерело:

Операція об'єднаних сил

Протягом доби 30 березня українські захисники відбили 4 атаки ворога на Донбасі. Як наслідок, росіяни вкотре були змушені відступити.

У ході атак окупаційні війська Росії втратили не лише частину службовців, а й багато військової техніки. Про це стало відомо з оперативного зведення Операції об'єднаних сил. 

Зауважте Збирають на Донбасі залізний кулак для другого удару, – військовий експерт про пастку від Росії

Відступали без більшості техніки 

Позиції Збройних Сил України атакували водночас на Донецькому та Луганському напрямах. Проте вороги вкотре недооцінили героїзм і вправність наших захисників. 

Яких втрат зазнали окупанти:

  • 7 танків;
  • 7 одиниць броньованої техніки;
  • 2 одиниці автомобільної техніки;
  • протитанкова гармата МТ-12.

Щодо втрат людської сили, то наразі кількість вбитих уточнюється. В ООС додали, що українські військові продовжують мужньо стримувати навалу агресора.

Експерт – Чому важливо тримати оборону на Донбасі: дивіться відео 

 

Автор: Олександр Марчак