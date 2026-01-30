Взяли полонених та цінні розвіддані: ЗСУ зірвали наступ під Куп'янськом
- Українські військові зірвали штурм росіян під Куп'янськом, взявши полонених та здобувши цінні розвіддані.
- Це суттєво допомогло в подальших діях ЗСУ.
Українські військові тримають під контролем ситуацію на Харківщині. Днями розвідники провели чергову успішну інформацію в напрямку Куп'янська-Вузлового.
Завдяки ефективним діям бійців 151-го окремого розвідувального батальйону вдалося зірвати штурм окупантів. Про це поінформували в Угрупованні об'єднаних сил.
Які подробиці операції?
Росіяни намагалися штурмувати позиції українських оборонців біля населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Однак їм на заваді стали бійці розвідувального батальйону.
Під час відбиття ворожої атаки, як повідомили в УОС, вийшло поповнити обмінний фонд російськими полоненими. Крім того, вдалося вивести одну цивільну особу.
Також українські військові здобули важливі розвіддані, які допомогли знищити велику групу окупантів.
Системна взаємодія підрозділів УОС позбавляє ворога ініціативи, людей і можливостей для подальшого просування,
– підкреслили військові.
До речі, не так давно Генеральний штаб Збройних сил країни-агресорки поширив чергову неправдиву інформацію, заявивши про нібито повне захоплення селища Куп'янськ-Вузловий у Харківській області.
Сили оборони України оперативно спростували ці твердження: селище повністю залишається під контролем українських військ і навіть не межує з безпосередньою лінією бойового зіткнення.
Яка ситуація на фронті Харківської області?
За повідомленнями партизанів руху "Атеш", через помилки російського командування штурмові підрозділи окупантів у районі Куп'янська опинилися без належної артилерійської та авіаційної підтримки.
Нещодавно ж Сили спеціальних операцій ЗСУ провели успішну спецоперацію в центральній частині Куп'янська. Група 8-го полку ССО виявила російських окупантів, які облаштували позиції у зруйнованому супермаркеті АТБ та в сусідньому будинку.
Під час розвідки та подальших прямих дій бійці ліквідували двох російських військових, а ще двох взяли в полон. Ці полонені поповнили обмінний фонд. Завдяки ефективній роботі групи ССО суміжні підрозділи Сил оборони змогли просуватися вперед і звільняти центральну частину міста від загарбників.