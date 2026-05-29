Запізно, але сигнал хороший, – генерал про зміну тактики ЗСУ на фронті

Україна переходить до підходу, за якого ворога намагаються зупиняти ще до виходу на лінію бою. Йдеться про удари по логістиці, резервах і маршрутах, якими Росія підтягує людей, техніку та боєприпаси.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що про таку тактику говорили давно, але розгортали її надто повільно. За його словами, зараз важливо не просто бити по окремих цілях, а системно ламати весь ланцюг забезпечення противника.

Дивіться також Україна та Європа мають "карти" для завершення війни з Росією, – Сибіга

Зміна тактики ЗСУ

Про такий підхід в Україні говорили давно, ще від часу, коли на фронті паралельно обговорювали оборону і удари по слабких місцях ворога. Йдеться про роботу не лише по передньому краю, а по всьому ланцюгу забезпечення Росії там, де вона ще не встигла розгорнути сили, прикрити їх ППО і підготувати до бою.

Генерал армії пояснив як ЗСУ системно змінюють тактику на фронті: дивіться відео

Найвразливішими тут залишаються залізниця, автошляхи, тягачі з бронетехнікою, місця скупчення живої сили, техніки та боєприпасів. Зокрема, це маршрут із Росії через окуповані території Запорізької й Херсонської областей до Криму, який росіяни використовують для перекидання всього необхідного своїм угрупованням.

Найефективніший спосіб, крім організації оборони на лінії фронту, – це проведення таких операцій, де ворог дійсно не очікує і не готовий. Це знищення по всіх секторах логістики і їхніх резервів,

– сказав Маломуж.

Для цього, за його словами, Україна має достатньо інструментів розвідки: від партнерської космічної й радіотехнічної до радіоелектронної, авіаційної, дронової, агентурної та фронтової.

Це якраз та тактика, яку треба принципово міняти. І нарешті ми цього добиваємося. Так, запізно, на жаль, але це позитивний сигнал,

– наголосив генерал армії.

Якщо бити по цих вузлах системно, до лінії бойового зіткнення не доходять ані жива сила, ані техніка, ані боєприпаси, а знищувати такі цілі в тилу значно легше, ніж тоді, коли вони вже розосередилися, замаскувалися і малими групами просуваються до української оборони.

Що відбувається з російською логістикою на півдні і в Криму?

Україна посилює удари по всьому ланцюжку російського підвезення на окупованому півдні, і Маріупольський вузол стає одним із найслабших місць цієї системи. Через нього йде забезпечення Донецького вузла оборони і далі на Добропільський напрямок, тому удари по ділянках Маріуполь – Таганрог і на північ через Волноваху б'ють не по окремих машинах, а по всій схемі постачання.

Траса з Ростова-на-Дону через Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Чонгар і Джанкой уже втрачає стійкість як одна з головних артерій сухопутного коридору до Криму. Після ударів на цій ділянці в росіян уже з'явилися затримки руху і проблеми з пальним, а найвразливішою стає дорога від Чонгара до Джанкоя, де маршрут відкритий і добре проглядається.

17 травня 2026 року Сили безпілотних систем повідомили, що почали ставити на далекобійні дрони НУРСи і вже б'ють ними по цілях на глибині до 500 кілометрів. Першими підтвердженими цілями стали вузол стратегічно захищеного зв'язку Чорноморського флоту Росії та мобільна група ППО на тимчасово окупованій території Криму.

У ніч на 23 травня 2026 року в Джанкої пролунали 4 вибухи, після чого біля залізничних колій спалахнула сильна пожежа. Станцію "Джанкой" після атаки закрили для посадки і висадки пасажирів, а потяги почали проходити її без зупинки; ймовірно, під удар потрапив ешелон із паливом або військовою технікою.