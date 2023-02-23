ЗСУ знайшли спосіб бити в тил росіян, про це свідчить серія вибухів у Маріуполі, – NYT

Збройні Сили України знайшли спосіб атакувати російських окупантів у тилу. Про це свідчать вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі.

Українські військові атакували тилові бази постачання та склади боєприпасів росіян. Адже вибухи в місті потужно лунали ввечері 21 лютого, вночі та 22 лютого.

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Про що свідчить атака ЗСУ по ворогу в Маріуполі

Видання зауважило, що, захопивши місто весною 2022 року, Росія перетворила його на один зі своїх найважливіших гарнізонів. Зокрема, через те, що українці не могла вразити окупантів на такій відстані.

Очевидно, вважалося, – Маріуполь розміщений поза зоною дії наданих США потужних ракет у найближчій українській фортеці біля зруйнованого Вугледара.

Однак зараз ситуація змінюється на користь української армії, хоча і поки що незрозуміло, яким саме озброєнням атакують ЗСУ, в офіційних зведеннях Генштабу та коментарях пресофіцерів про це не повідомляється,

– повідомляє видання.

Справді, у нашому Генштабі 22 лютого заявили, що українська авіація Сил оборони за минулу добу завдала:

8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів;

2 удари – по зенітно-ракетних комплексах.

Окрім цього, наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Видання зауважило, що це не перший раз, коли повідомлялося про вибухи глибоко в тилу ворога під час війни, але 22 лютого виникли запитання про те, що сталося. Адже раніше наші військові використовували для війни з окупантами безпілотники, спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і широку мережу лояльних до Києва партизанів.

Вибухи у Маріуполі: коротко

Вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали ввечері 21 лютого. Згодом – вночі проти 22 лютого та вранці. Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ вдарили в склад з боєприпасами та військову базу загарбників.

За даними посадовця, зафіксовано влучання в склад боєкомплекту в аеропорту Маріуполя "з прекрасним відгуком детонації" та в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК імені Ілліча, що у Кальміуському районі.

Після цього окупанти підняли в небо літаки та почали нити про "нову зброю" ЗСУ. Пропагандисти були шоковані та написали, що варто чекати "бавовни".