ЗСУ знищили ворожу техніку та понад 20 окупантів

ЗСУ знищили бронеавтомобілі, вантажний автомобіль, танк та ще майже десяток техніки ворога пошкодили. Також українські військові взяли "Урал" у якості трофею.

Внаслідок атаки ЗСУ загинули понад 20 окупантів. Про це у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили ввечері 28 березня, посилаючись на оперкомандування "Північ".

Зауважте На Сході окупанти тричі атакували позиції українських захисників: зазнали лише втрат

ЗСУ знищили окупантів та їхню техніку

Відправили на металолом… На Сіверщині ЗСУ знищили 2 ворожі бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль "Урал" та танк Т-72,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, 8 одиниць техніки противника пошкодили. Ба більше, ще один вантажний "Урал" із сухим пайком взято у якості трофею.

Збройні Сили України знищили техніку ворога та самих окупантів / Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Втрати окупантів на цьому напрямку за день склали до 22 військових", – додали у повідомленні.

До теми: втрати ворога станом на 28 березня – дивіться відео