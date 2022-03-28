ЗСУ знищили ворожу техніку та понад 20 окупантів
ЗСУ знищили бронеавтомобілі, вантажний автомобіль, танк та ще майже десяток техніки ворога пошкодили. Також українські військові взяли "Урал" у якості трофею.
Внаслідок атаки ЗСУ загинули понад 20 окупантів. Про це у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили ввечері 28 березня, посилаючись на оперкомандування "Північ".
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ЗСУ знищили окупантів та їхню техніку
Відправили на металолом… На Сіверщині ЗСУ знищили 2 ворожі бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль "Урал" та танк Т-72,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, 8 одиниць техніки противника пошкодили. Ба більше, ще один вантажний "Урал" із сухим пайком взято у якості трофею.
Збройні Сили України знищили техніку ворога та самих окупантів / Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
"Втрати окупантів на цьому напрямку за день склали до 22 військових", – додали у повідомленні.
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