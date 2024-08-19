Підрив мостів на Курщині веде до ізоляції цілого району: що це означає для росіян

Операція Сил оборони України у Курській області вже має результативні наслідки. Українським військовим вдалося знищити три мости через річку Сейм, що ускладнює логістику росіян, але не лише.

Ураження третього мосту в районі села Кариж формує умови для ізоляції росіян з подальшими наслідками. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу пояснив, що може чекати на окупантів.

Дивіться також Наступ України на Росію може змінити хід війни, – американський сенатор

Проблем росіян на Курщині стає більше

Так звані російські воєнкори вранці 19 серпня почали масово писати, що українські військові зруйнували третій – останній – стаціонарний міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Через те частина окупантів начебто може опинитися в оточенні.

Хоч ті ж воєнкори також повідомили, що через річку вже навели понтонні переправи, а тому руйнування мостів на логістиці, мовляв, не позначиться критично на російському угрупованні.

Звісно, вони можуть звести та використовувати понтонні споруди, але це зовсім інші обсяги транспортування ніж стаціонарним мостом. Окрім всього іншого, понтонні мости легше руйнуються, тож якщо по них завдадуть удару, логістика знову буде порушена,

– наголосив Олександр Коваленко.

Де українці зруйнували міст на Курщині: дивіться на карті

"Говорити про те, що росіяни можуть опинитися в оточенні поки що зарано. Але те, що формуються умови для їхньої ізоляції, є правдою. До того ж ізоляцію не тільки в питаннях матеріально-технічного забезпечення, а й в питаннях ймовірного відступу та втечі з Глушковського району", – зауважив військовий оглядач.

Річ у тім, що якщо не працюватимуть понтони, то росіянам просто не буде куди тікати., бо вони фактично "впруться" в Сейм. Вони, звісно, могли б скористатися населеним пунктом Коренево, однак ЗСУ просунулися впритул до селища ще на другий день після початку операції.

Зауважимо, що якщо три мости через річку Сейм справді зруйновані, то ізольованою залишається майже 700 квадратних кілометрів російської території. У цьому контексті варто згадати, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ контролюють на Курщині понад 1250 квадратних кілометрів.