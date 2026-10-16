Було непросто: у ВМС розкрили деталі удару по "Борисоглєбську", де знищили 6 Су-34М

Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Борисоглєбськ", де уразили аж шість винищувачів-бомбардувальників Су-34М. Ця атака стала несподіванкою для ворога.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, це справді видатний результат. Важливо, що під час атаки використали саме українські "Нептуни".

Що відомо про цю атаку?

Як наголосив Плетенчук, це вже не перший грандіозний успіх для підрозділу, який здійснював атаку. Раніше там атакували заводи, де відновлювали літак ДРЛВ А-50. Були й атаки по комплексах С-300 та С-400 у Криму. І тепер географія ударів розширюється.

Важливо, що Сили оборони посилено співпрацюють з українськими інженерами. Ця взаємодія дає якісні результати.

Втратити таку партію літаків – це дуже боляче. Для порівняння – коли ворог скидає КАБи на Одещину, то зазвичай запускає три такі літаки. І це на один напрямок. А тут вони втратили шість таких літаків. І це були справні машини. Тому зараз всякі z-блогери їх оплакують,

– підкреслив Плетенчук.

Організувати таку операцію було непросто. Ворог має насичену систему ППО, але і її реально пробити.

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Яка ситуація на Чорному морі?

За словами Плетенчука, ворог вже п'ятий місяць поспіль не виходить у море на суднах Чорноморського флоту. Звісно, вони запускають ракети кілька разів на місяць, але з доволі низькою ефективністю. Хоч це й навантажує українську ППО.

Бачимо російські удари по цивільних суднах. Росія перетинає червоні лінії не стільки України, як усього світу. Були прямі удари по цивільних суднах. Потім були атаки навіть у відкритому морі. Всі ці судна під прапорами інших країн, але росіян це не зупиняє. Зараз постає питання, чи були удари по суднах у територіальних водах третіх країн. Якщо це підтвердиться, то це вже фактично максимальний рівень ескалації, який Росія могла створити (на морі – 24 Канал),

– сказав Плетенчук.

Додамо, аеродром у Борисоглєбську має важливе значення для авіації ворога. Історично це був навчальний центр, але зараз ворог використовує його як базу підскоку для тактичної авіації. Від Борисоглєбська до України приблизно 400 – 450 кілометрів.