Окупанти кидали групи в бій одну за одною: ЗСУ завдали нищівного удару по ворогу

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів по всій лінії фронту. Сили оборони завдали потужних ударів по ворогу на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомили у ДПСУ.

Як ЗСУ знищили 7 штурмових груп окупантів?

Бійці 4 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку завдали нищівних втрат російським окупантам. Захисники знищили сім штурмових груп противника.

ДПСУ знищили штурмові групи ворога: дивіться відео

Крім живої сили росіян, прикордонники ліквідували три автомобілі та три укриття окупантів.

Російські війська кидали штурмові групи в бій одну за одною, однак кожна спроба наступу завершувалася провалом.

Що ще відомо про успішні операції ДПСУ?

Прикордонники розгромили окупантів на Харківщині. 18 російських військовослужбовців намагалися просунутися у напрямку українських позицій.

Однак далеко дійти їм не вдалося. Уся штурмова група була виявлена та знищена ще на підступах.

Також ДПСУ зупинила одну з наймасштабніших російських спроб танкового прориву за останній час. У результаті відбиття ворог зазнав втрат серед техніки та живої сили.

У результаті відбиття штурму бійці знищили дев'ять російських танків, дві бронемашини та три установки "Град".