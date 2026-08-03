Окупанти кидали групи в бій одну за одною: ЗСУ завдали нищівного удару по ворогу
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів по всій лінії фронту. Сили оборони завдали потужних ударів по ворогу на Північно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомили у ДПСУ.
Як ЗСУ знищили 7 штурмових груп окупантів?
Бійці 4 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку завдали нищівних втрат російським окупантам. Захисники знищили сім штурмових груп противника.
ДПСУ знищили штурмові групи ворога: дивіться відео
Крім живої сили росіян, прикордонники ліквідували три автомобілі та три укриття окупантів.
Російські війська кидали штурмові групи в бій одну за одною, однак кожна спроба наступу завершувалася провалом.
Що ще відомо про успішні операції ДПСУ?
Прикордонники розгромили окупантів на Харківщині. 18 російських військовослужбовців намагалися просунутися у напрямку українських позицій.
Однак далеко дійти їм не вдалося. Уся штурмова група була виявлена та знищена ще на підступах.
Також ДПСУ зупинила одну з наймасштабніших російських спроб танкового прориву за останній час. У результаті відбиття ворог зазнав втрат серед техніки та живої сили.
У результаті відбиття штурму бійці знищили дев'ять російських танків, дві бронемашини та три установки "Град".