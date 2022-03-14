ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів ворога

Збройні Сили Україні продовжують завдавати ворогу серйозних втрат та рятувати українців.

Так, на рахунку оборонців українського неба 77 літаків та 90 гелікоптерів противника. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ на свої сторінці у фейсбуці.

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Усього від початку масштабної війни Росії проти України по нашій території нанесли 259 ракетних ударів, а також випустили 395 крилатих ракет. Такі дані станом на ранок 14 березня 2022 року.

Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів,

– зазначив головнокомандувач.

І додав, що ті, хто прийшли до нас з мечем, від меча і загинуть. За ворогами, як він зазначив, полює не один "привид".

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