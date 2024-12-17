На Куп'янському напрямку – мінус 90% техніки росіян за 2,5 тижня

Сили оборони дуже результативно попрацювали на Куп'янщині, знищивши більшість ворожої бронетехніки. Батальйон "Ахіллес" має 60% від загального результату знищення техніки на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Юрія Федоренка, командира батальйону БпЛА "Ахіллес", в ефірі Радіо NV. Раніше британська розвідка показала, наскільки менше стало російських танків на базах зберігання.

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90% російської бронетехніки знищено

Федоренко запевнив: знищують усю техніку, яка з'являється в зоні ураження наших вогневих засобів. Окупанти все одно застосовують її, оскільки відчувають брак боєприпасів та необхідної провізії. Саме бронетехнікою вони сподіваються оперативно підкидати нові зміни, поповнення особового складу і підвозити боєприпаси.

Зі ста одиниць Сили оборони знищили 90 – і це за два з половиною тижні. Саме тоді тривали активні ударно-штурмові дії ворога. Утім, росіяни спромоглися отримати певну тактичну перевагу в Кругляківці біля річки Оскіл.

Відповідно до повідомлення Генштабу станом на 16 годину 17 грудня, на Куп'янському напрямку окупанти атакують Сили оборони в районі Лозової. Утім, є думка, що війська КНДР можуть піти в наступ на Харківщині.