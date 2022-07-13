Знищено майже 2 десятки складів зі зброєю, – Денисенко пояснив, як це вплине на плани окупантів

Після отримання HIMARS нашим героям вдається нищити ворожі склади один за одним. Зовсім скоро росіянам доведеться задуматися про економію боєприпасів.

Нашим героям завдяки зброї партнерів вдається дуже влучно скорочувати кількість боєприпасів ворога. Ледь не щодня росіянам доводиться з розпачем дивитися на детонацію своїх запасів на якомусь зі складів.

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Ворог вже не зможе вести інтенсивні бойові дії

Як заявив радник міністра МВС Вадим Денисенко, удари наших воїнів по ворожих складах неабияк змінять ситуацію на фронті. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

На окупованих територіях впродовж 2 – 3 тижнів завдяки зброї партнерів вдалося знищити приблизно 2 десятки ворожих складів зі зброєю і припасами. Це практично унеможливить для росіян ведення інтенсивних бойових дій на Півдні та Сході України,

– сказав Денисенко.

Також він додав, що росіяни планують анексувати усі території, які їм вдасться захопити до 11 вересня. Саме цю дату ворог обрав як базову, адже в цей день відбудуться вибори у регіонах росії.

"Вони збираються провести так званий "референдум". Давати бодай якийсь натяк на "законність" вони не збираються. Згідно з їхнім плану, пропагандисти покажуть декілька дільниць та оголосять про високий відсоток підтримки", – додав радник міністра МВС.

Утім, які території залишаться під контролем окупантів до 11 вересня – ще дуже велике запитання.

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