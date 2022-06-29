ЗСУ завдали нищівного удару по російських окупантах: влучили у батарею гаубиць "Акація"

Українські артилеристи завдали удару по позиціях російських військ. Їм вдалось знищити батарею самохідних артилерійських установок "Акація".

Про свої успіхи розповіли артилеристи 81 бригади Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ. Саме вони нанесли нищівне ураження ворогу.

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"Акації" знищили з допомогою гаубиць M777

Для знищення ворожої техніки українські військові використали 155-міліметрові гаубиці M777. Вони перетворили на купу брухту батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація".

Полювання продовжується!

– пообіцяли українські артилеристи.

Зазначимо, що "Акація" – це радянська 152-міліметрова дивізійна гаубиця. Її використовують для знищення особового складу, мінометних та артилерійських батарей, ракетних установок, танків та пунктів управління.

Дивіться відео знищення ворожої техніки:

ЗСУ вже ліквідували 35 450 російських військових

Станом на ранок 29 червня українські військові знищили 35 450 окупантів. Лише за добу наші оборонці ліквідували 200 ворогів. Найбільше втрат російська армія зазнала на Бахмутському напрямку.

Втрати ворога в техніці:

танків – 1572 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3720 (+16) одиниць,

артилерійських систем – 781 (+3) одиниць,

РСЗВ – 246 (+3) одиниць,

засоби ППО – 103 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 185 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4) одиниць,

крилаті ракети – 142 (+3) одиниць,

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) одиниць,

спеціальна техніка – 61 (+0).

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Успіхи український військових: цікаві факти

Напередодні українські військові з HIMARS знищили склад боєприпасів бойовиків на території окупованої Луганщини. Він був розташований за 50 кілометрів від лінії фронту.

Також українські оборонці поділились розповіддю про знищення ворожого штабу на Харківщині. Вдалу операцію провели бійці спецпідрозділу "Кракен".

Лише за 28 червня бойова авіація ЗСУ здійснила близько 20 вильотів та накрила вогнем 2 тактичні ворожі групи та склад боєприпасів.

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