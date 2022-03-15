ЗСУ знищили батарею залпового вогню ворога, з якої обстрілювали Чернігів
15 березня 2022 , 09:57Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Оперативне командування "Північ" повідомило, що ситуація в районі залишається контрольованою. Вдалося завдати втрат окупантам.
Оборонці Чернігова виявили батарею РСЗВ ворога і знищили. Саме вона підступно обстрілювала житлові квартали міста.
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Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани,
– кажуть наші захисники.
За їхніми словами, тепер на місці ворожої зброї буде клумба.
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