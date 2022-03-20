ЗСУ знищили кілька осіб вищого керівництва військ Росії
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ 20 березня підтвердили значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань і військових частин збройних сил Росії.
Деталі пресслужба Генштабу ЗСУ розкрила у соцмережах. Зокрема, повідомили, що під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного.
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Знищено командирів: 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; "кузниці комдивів" – 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля,
– мовиться у повідомленні.
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