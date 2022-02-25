ЗСУ знищили колону з 22 російських танків, які йшли з Павлополя, – мер Маріуполя
25 лютого 2022 , 15:50Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Українські військові, обороняючи місто Маріуполь, знищили 22 танки ворога.
За словами мера міста Вадима Бойченка, Маріуполь сьогодні надійно захищений, збройні сили та Нацгвардія приведені у повну бойову готовність.
Дали бій танковій дивізії, знищено 22 танки. Так само в західному напрямку рухалася танкова артилерія у бік Маріуполя, Байрактари були підняті по бойовій тривозі, і ворожу техніку також було знищено,
– сказав Бойченко.
Мер Маріуполя додав, що місто зайняло кругову оборону і зараз тримає її.
Важливо: Перший день війни: як виглядає Маріуполь після обстрілів, шокуючі фотоВажливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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