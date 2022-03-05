ЗСУ знищили командира гвардійського полку Росії Костянтина Зизевського

Українську Збройні сили знищили окупанта. Ним був командир гвардійського полку Росії Костянтина Зизевський.

Таку інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 5 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Підрозділи Збройних сил України знищили російського полковника Костянтина Зизевського,

– констатували у Генштабі.

Зизевський був командиром 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС Російської Федерації.

Раніше, у березні 2021 року, на територію Криму з Росії під командуванням Зизевського перекинули 350 військовослужбовців, бойові машини, літаки Іл-76МД військово-транспортної авіації російських військово-космічних сил. Нібито для "навчань".

Інші нові втрати ворога

Також українські оборонці збили 2 ворожих літаки. Ще 3 льотчики взяли у полон, 1 окупант загинув.

Збили й 5 вертольотів та 1 безпілотник ворога.

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