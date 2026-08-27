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24 Канал Новини України Сили оборони знищили приховані командні пункти у Донецьку: можливі втрати серед офіцерів
27 серпня, 22:20
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Оновлено - 22:41, 27 серпня

Сили оборони знищили приховані командні пункти у Донецьку: можливі втрати серед офіцерів

Андрій Шляхтін

Удари було завдано високоточною зброєю. Операцію провели напередодні, 26 серпня.

Знищення командних пунктів підтвердив Генеральний штаб. Відповідний допис з'явився у телеграмі Міноборони.

Які наслідки ударів? 

Цілком імовірно, що серед російських офіцерів можуть бути численні втрати. Наразі українські військові уточнюють цю інформацію. Також з'ясовують, скільки загалом окупантів могло загинути. 

Більше деталей у Міноборони не навели. 

Що було відомо раніше? 

Вранці 27 серпня у Генштабі повідомили, що Сили оборони уразили основний і запасний командні пункти росіян у районі Донецька. 

Удар було завдано ракетами повітряного базування. 

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