27 серпня, 22:20
Оновлено - 22:41, 27 серпня
Сили оборони знищили приховані командні пункти у Донецьку: можливі втрати серед офіцерів
Удари було завдано високоточною зброєю. Операцію провели напередодні, 26 серпня.
Знищення командних пунктів підтвердив Генеральний штаб. Відповідний допис з'явився у телеграмі Міноборони.
Які наслідки ударів?
Цілком імовірно, що серед російських офіцерів можуть бути численні втрати. Наразі українські військові уточнюють цю інформацію. Також з'ясовують, скільки загалом окупантів могло загинути.
Більше деталей у Міноборони не навели.
Що було відомо раніше?
Вранці 27 серпня у Генштабі повідомили, що Сили оборони уразили основний і запасний командні пункти росіян у районі Донецька.
Удар було завдано ракетами повітряного базування.