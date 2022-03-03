ЗСУ знищили командувача 41 армії Росії генерал-майора Суховецького

На території України знищили заступника командувача 41-ї армії Росії, колишнього комдива 7 дивізії ВДВ генерал-майора Андрія Суховецького.

І поки на Росії оплакують його смерть, українці в коментарях радіють та відправляють його до пекла.

Важливо Російські полонені зізнаються, що їм наказували стріляти по мирних жителях

Де саме помер Суховецький невідомо.



Смерть генерал-майора Андрія Суховецького / Скриншот Сергія Братчука

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.