ЗСУ знищили командувача 41 армії Росії генерал-майора Суховецького
3 березня 2022 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
На території України знищили заступника командувача 41-ї армії Росії, колишнього комдива 7 дивізії ВДВ генерал-майора Андрія Суховецького.
І поки на Росії оплакують його смерть, українці в коментарях радіють та відправляють його до пекла.
Важливо Російські полонені зізнаються, що їм наказували стріляти по мирних жителях
Де саме помер Суховецький невідомо.
Смерть генерал-майора Андрія Суховецького / Скриншот Сергія Братчука
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