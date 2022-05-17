ЗСУ знищили майже 50%, – Коваленко припустив, скільки ще безпілотників залишилось в Росії

Росіяни зазнають дуже багато втрат на війни проти України – як в людях, так і в техніці. З перехоплених розмов окупанти й самі це визнають.

Ба більше, у них залишилось не так вже й багато безпілотників. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, ми зараз бачимо, що техніка "другої армії світу" не така вже й високотехнологічна та сучасна, як вони любили про це заявляти на своїх пропагандистських каналах.

"Ми бачимо, що навіть на передову вони відправляють радянські танки Т-72, які не мають динамічного захисту. У сучасній війні він ні до чого", – зауважив Коваленко.

Ба більше, їхні безпілотники, які "не мають аналогів у світі", від російського мають лише що пляшку, додав фахівець. Їх теж залишилось небагато, якщо вже навіть старі танки росіяни знімають з консервації.

Я впевнений, що Збройні Сили України знищили вже майже 50% від їхньої спроможності БПЛА (436 одиниць – 24 канал). Це стосується не лише безпілотників. Майже по кожній з позицій у них втрати складають 40 – 50%,

– зазначив Коваленко.

Офіційно повідомлялось, що у Росії є приблизно 2 тисячі БПЛА. Однак, щоб дізнатись реальну ситуацію ці дані потрібно ділити щонайменше на три. Військово-політичний оглядач вважає, що їх загалом трохи більше як тисяча.

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Свіжі втрати ворога станом на 17 травня

Станом на сьогодні кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих у районах активних бойових дій – неможливо. Окрім цього, у росіян вже поменшало техніки, зокрема настільки: