ЗСУ знищили майже 50%, – Коваленко припустив, скільки ще безпілотників залишилось в Росії
Росіяни зазнають дуже багато втрат на війни проти України – як в людях, так і в техніці. З перехоплених розмов окупанти й самі це визнають.
Ба більше, у них залишилось не так вже й багато безпілотників. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Важливо Росії не вистачає ресурсів для наступу по фронту, – військовий оглядач
За його словами, ми зараз бачимо, що техніка "другої армії світу" не така вже й високотехнологічна та сучасна, як вони любили про це заявляти на своїх пропагандистських каналах.
"Ми бачимо, що навіть на передову вони відправляють радянські танки Т-72, які не мають динамічного захисту. У сучасній війні він ні до чого", – зауважив Коваленко.
Ба більше, їхні безпілотники, які "не мають аналогів у світі", від російського мають лише що пляшку, додав фахівець. Їх теж залишилось небагато, якщо вже навіть старі танки росіяни знімають з консервації.
Я впевнений, що Збройні Сили України знищили вже майже 50% від їхньої спроможності БПЛА (436 одиниць – 24 канал). Це стосується не лише безпілотників. Майже по кожній з позицій у них втрати складають 40 – 50%,
– зазначив Коваленко.
ЗСУ знищили майже 50% БПЛА ворога, – Коваленко: дивіться відео
Свіжі втрати ворога станом на 17 травня
Станом на сьогодні кількість вбитих російських бійців становить 27 900. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих у районах активних бойових дій – неможливо. Окрім цього, у росіян вже поменшало техніки, зокрема настільки:
- танків – 1 235 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 009 одиниць;
- артилерійських систем – 578 одиниць;
- РСЗВ – 198 одиниць;
- засоби ППО – 90 одиниць;
- літаків – 201 одиниця;
- гелікоптерів – 167 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 109 одиниць;
- кораблів / катерів – 13 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці;
- крилатих ракет – 97 одиниць.