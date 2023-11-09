ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-300В4, – Тарнавський

Наші військові на Таврійському напрямку знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300В4. Також ЗСУ ліквідували тільки за добу майже 600 ворогів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на його напрямку протягом останньої доби. За його даними, на Таврійському напрямку ворог завдав 23 авіаудари, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 888 артобстрілів.

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Що відомо про знищення ЗРК С-300В4

Бригадний генерал розповів, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 1 241 вогневе завдання.

Збройні Сили України на цьому напрямку знищили:

542 окупантів;

46 одиниць військової техніки.

Зокрема, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 7 артсистем, 1 протитанковий ракетний комплекс, 3 засоби ППО, зокрема – ЗРК С-300В4, 26 безпілотників, 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та 1 інший важливий об'єкт,

– заявив Олександр Тарнавський.

За його словами, наші військові ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Окрім того, бійці ЗСУ стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Вороги марно наступали в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області.

Що відомо про ворожу ППО С-300В4