ЗСУ ліквідували окупанта, який мріяв про захоплення Казахстану "після України"

росіяни будували дуже великі плани на захоплення України та подальшу загарбницьку війну. Щоправда, щось у їхньому задумі "пішло не так".

російські окупанти у соціальних мережах хизувалися тим, що швидко захоплять Україну, а потім підуть "повертати свої території" війною проти інших держав. Воїни ЗСУ лише поламали всі плани ворога, а й скоротили його сили на стільки, що про напад на інші країни росіяни вже не думають.

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Ліквідація окупанта, який мріяв про захоплення України та Казахстану

російський окупант євгєній був переконаний, що війна з Україною довго не триватиме, після чого можна буде воювати й проти інших країн. Зокрема, він вирішив, що Північний Казахстан – це південна сибір, і його потрібно повернути у склад росії.

Щоправда, очікування євгєнія трішки не збіглися з реальністю. Як і передбачалося, окупант змінив статус "солдат" на "груз 200", тому "повертати" жодних територій вже не може. На тому світі йому сумувати не доведеться – незабаром до нього приєднаються дуже багато однодумців.

Ліквідований окупант з великими планами / твітер Анатолія Штефана

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