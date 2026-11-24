Сили оборони України 23 та в ніч на 24 листопада уразили базу вантажівок на Брянщині та переправу на Донеччині. Російська армія втратила ключовий транспорт забезпечення та прямий шлях перекидання сил.

Про це повідомили у Генштабі.

Які цілі уразили Сили оборони?

На території Брянської області в районі населеного пункту Бересток військові поцілили в місце скупчення вантажного транспорту окупаційних підрозділів. Цей автопарк ворог використовував для регулярного підвезення снарядів, пального та харчів безпосередньо на лінію зіткнення.

Водночас на Донеччині під удар потрапила переправа через річку Вовчу поблизу Новоукраїнки. Тепер російським військовим доведеться перекидати живу силу та важку бронетехніку значно довшими та вразливішими обхідними шляхами.

У військовому відомстві наголосили, що системні удари по важливих об'єктах триватимуть і надалі:

Ми й далі працюватимемо по ключових військових цілях противника, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Нагадаємо, 23 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох важливих об'єктах нафтової інфраструктури Росії. У Пермі уражено НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", а в Татарстані – нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно", де пошкоджено чотири резервуари.

Пермський НПЗ має потужність близько 13 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє понад 60 видів продукції, зокрема для потреб російської армії. Станція "Калейкіно" є важливим вузлом російської нафтотранспортної системи. Там приймають і змішують нафту з різних регіонів перед її відправленням на нафтопереробні заводи.