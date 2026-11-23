Сили оборони України від початку 2026 року станом на 23 листопада знищили 1004 російські танки. Загальна вага знищеного ворожого заліза сягнула 45 тисяч тонн броньованої сталі.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, для наочності такий обсяг металу еквівалентний шести Ейфелевим вежам, на спорудження кожної з яких пішло близько 7300 тонн заліза.

Які подробиці?

Основу танкового парку армії Росії становлять машини Т-72, Т-80 і Т-90. Вага кожної такої одиниці коливається від 41 до 46 тонн.



Знищені російські танки / Генеральний штаб ЗСУ

Зірвані ворожі штурми та врятовані життя

Кожен ліквідований танк окупантів означає зірваний штурм, утримані рубежі та збережені життя українських бійців на передовій.

Утилізація бронетехніки є результатом щоденної злагодженої роботи артилеристів, операторів дронів, протитанкістів, пілотів і піхоти.

Українські військові наголосили, що продовжуватимуть нищити важку техніку окупантів до повного припинення збройної агресії Росії.

Станом на 23 листопада, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 639 641 військового. Лише за останню добу українські захисники ліквідували ще 2 471 окупанта. Загальні втрати танків сягнули 12 492 одиниці.