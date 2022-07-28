ЗСУ знищили російські склади у Чорнобаївці та Білогірці, окупантів й техніку: ситуація на Півдні

28 липня 2022 , 02:16
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Щодня українські воїни роблять все для того, щоб вибити з нашої землі загарбників. Наші війська знищили 2 склади окупантів та завдали чимало ударів по їхніх позиціях на Півдні.

Українські воїни завдали 5 авіаударів по позиціях ворога. Унаслідок цього 5 ворожих опорних пунктів "зробили жест доброї волі" та ліквідувалися.

 

 

 

Автор: Іван Магуряк