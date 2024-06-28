Жирна ціль для наших ПЗРК: наскільки складно збивати російські Су-25

Українські Сили оборони нещодавно збили ще один ворожий літак Су-25. Виконуючи бойове завдання, вони використали переносний зенітно-ракетний комплекс.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ПЗРК призначені саме для знищення дозвукових повітряних цілей. Мовиться про гелікоптери та штурмові літаки, зокрема Су-25.

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Робота ПЗРК

Роман Світан зауважив, що будь-який зенітно-ракетний комплекс може поцілити в об'єкт на дальності 3 – 4 кілометри. ПЗРК має теплову голівку самонаведення.

Робота із цим пристроєм займає багато часу, тому не завжди вдається прицілюватись. Через це російські гелікоптери часто покидають поле зору,

– сказав він.

За словами військового експерта, штурмовикам Су-25 складніше втекти від ПЗРК через невелику швидкість – близько 600 – 700 кілометрів на годину.

Су-25 жирна ціль для ПЗРК. Це хороша робота наших військових. Вони вичекали потрібний момент та знищили російський літак. Це складно, але можливо,

– зазначив льотчик-інструктор.