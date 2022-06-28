ЗСУ знищили російську мінометну секцію разом з боєкомплектом

Українські захисники вже 125 днів завдають колосальних втрат "другій армії світу". 28 червня воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розповіли про нові досягнення.

Цього разу український вогонь накрив російську мінометну секцію. Ворог позбувся свого боєкомплекту.

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На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом,

– розповіли військові.

Дивіться відео, як ЗСУ знищили російську мінометну секцію:

Що відомо про втрати росіян в Україні

За минулу добу відважні українські воїни відправили на "концерт Кобзона" одразу 250 російських окупантів. Крім того, вони понищили й багато російської техніки. Зокрема, ворог позбувся 15 танків, 17 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 14 одиниць автомобільної техніки та 1 – спеціальної.

Найбільше втрат вчора росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні втрати окупантів від 24 лютого:

особового складу – 3 5250 осіб ліквідовано;

танків – 1 567 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 704 одиниць;

артилерійських систем – 778 одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засоби ППО – 102 одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів та катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 одиниць;

спеціальної техніки – 61 одиниця.

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