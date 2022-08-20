Як ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів "Зоопарк-1": захопливе відео
Джерело:розвідка
На Запоріжжі українські воїни знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів "Зоопарк-1". У мережі з'явилося відео ефектної роботи ЗСУ.
Окрім того, ЗСУ знищили 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Подія відбулася 19 серпня.
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ЗСУ знищили рідкісний комплекс розвідки "Зоопарк-1"
У Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок російського "аналоговнєта" – радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1",
– мовиться в повідомленні.
В ОК "Південь" розповіли, що влучання по визначених координатах було точним і повністю вивело з ладу техніку. Вона допомагала росіянам коригувати вогонь артилерії.
У мережі опублікували відео удару. Він виявився дуже потужним, адже все навколо вкрилося густим димом.
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Загальні втрати ворога станом на 20 серпня
- особового складу – 44 900 (+200) окупантів;
- танків – 1907 (+8) одиниць
- бойових броньованих машин – 4212 (+17) одиниць
- артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць
- РСЗВ – 266 (+0) одиниць
- засоби ППО – 141 (+0) одиниця
- літаків – 234 (+0) одиниці
- гелікоптерів – 197 (+0) одиниць
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць
- крилаті ракети – 190 (+0) одиниць
- кораблі / катери – 15 (+0) одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць
- спеціальна техніка – 93 (+3) одиниці.
Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео