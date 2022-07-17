ЗСУ знищили штаби і склади окупантів у Лазурному та Алчевську: спалахнули великі пожежі

Українські захисники продовжують знищувати ворожі штаби та склади з боєприпасами. Майстерно, філігранно та прицільно. Цього разу повідомили про знищені цілі на Херсонщині та Луганщині.

Палає склад у Алчевську

Так, у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області вдарили по російському складу з боєприпасами. Про це повідомляють у соціальних мережах. Згодом опублікували також фото та відео.

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На відео видно клуби диму на одному з об'єктів в окупованому місті. Очевидець каже, що звуки розривів снарядів досі чути, а в повітрі – запах бензину.

В тимчасово окупованому Алчевську проходить вечірка на "складах селітри і гуманітарки". Там Дядичко_Ленд_Ліз, Бавовна і Селітра влаштували After Party для російських загарбників,

– йдеться у повідомленні.

Місцева пропаганда своєю чергою повідомляла, що ЗСУ випустила дві ракети з РСЗВ HIMARS по нібито "складах міндобрив" в окупованому Алчевську.

Бойовий склад окупанти розташували у тролейбусному депо

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ уточнили, що захисники завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську. Саме там вони розмістили особовий склад окупантів.

Ракетка прилетіла якраз коли бухі "асвабадітелі" під ранок вляглися і тільки почали бачити рожеві сни,

– йдеться в повідомленні.

У Лазурному "привіт" від HIMARS теж прогримів

Сьогодні детонацію БК спостерігали і у Лазурному. Попередньо злетів у повітря склад, а також уже традиційно "привіт" прилетів у Чорнобаївку.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили, що вночі 17 липня ЗСУ знищили штаб, казарми та склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області. За їхньою інформацією, після попадання на березі моря розпочалася детонація боєприпасів, спалахнула пожежа.

Ранок не ранок, без смажених російських окупантів. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що там була база російських бойовиків і після сильного вибуху скоріше за все почалася детонація боєприпасів.

росіяни вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго. ЗСУ – це ще ті "кайфоломи" для окупантів.

ЗСУ "демілітаризує" бойовиків

Зараз ЗСУ влучно атакують склади російських загарбників на окупованих територіях. Однак тепер важливо не дати змоги російським військовим передислокувати сховища боєприпасів.

Так, 14 липня Збройні Сили України ліквідували базу російських загарбників та 3 склади з боєкомплектом на Півдні України. Мовиться про базу в Новій Каховці, та склади в Снігурівському та Баштанському районах (Миколаївщина), а також в Раденську на Херсонщині.

Більше про втрати росіян станом на 16 липня: дивитись відео