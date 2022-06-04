ЗСУ знищили спостережний пункт і два ворожих склади на Запоріжжі

В Запорізькій області російські окупанти поки безуспішно намагаються малими силами атакувати українські позиції. Натомість українці знищують їх склади.

Зважаючи, що мало не всі свої сили російські загарбники кинули на захоплення Сєвєродонецька, то активних наступальних дій в Запорізькій області ворог не проводив. Основні зусилля росіянам довелося зосередити на стримуванні дій наших підрозділів та утриманні зайнятих позицій.

Лише силами окремих підрозділів намагався вступати у бойові зіткнення. Але успіху у таких боях не мав. Тож росіяни вдалися до вже звичного для них заняття – обстрілювали міста та села з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Детальніше На Запоріжжі окупанти обстріляли з РСЗВ Гуляйполе: яка ситуація в області

Втрати окупантів на Запоріжжі

Українські військові під час оборонної операції завдають удару по ворогові у відповідь, тим самим знищуючи його живу силу та техніку.

Лише 3 червня українськими військовими на Запоріжжі було знищено 20 російських окупантів (ще 14 отримали поранення), один танк, одну бойову броньовану машину та 17 автомобілів.

Разом з цим, знищено один спостережний пункт. Також палали два ворожих склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом в Пологах.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Також окупанти посилили свої підрозділи в районі Василівки. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії, без особливостей.

Противник поповнював запаси матеріальних засобів, проводить інженерні роботи з удосконалення фортифікаційних споруд. А також здійснює розвідку із застосування безпілотників в окремих районах.

Дивіться відео про черговий знищений танк окупантів з української "Стугни"