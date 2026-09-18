Мінус станція управління БпЛА та склади БК: ЗСУ завдали серії нищівних ударів по окупантах

Сили оборони України протягом 17 вересня та в ніч на 18 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів у Криму, на Донеччині та Луганщині. Серед знищених цілей опинилися наземна станція управління безпілотниками "Оріон", бази підготовки БпЛА та декілька складів боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Що відомо про успішні удари по об'єктах окупантів?

Успішного удару було завдано по аеродрому Саки в районі населеного пункту Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму. Саме там українські захисники успішно знешкодили наземну станцію управління ворожими дронами.

Російський комплекс "Оріон", також відомий під назвою "Іноходець", належить до класу важких безпілотників великої тривалості польоту. Ці апарати здатні перебувати в повітрі до 24 годин, вести розвідку на висоті до 7,5 кілометра та нести кероване озброєння вагою до 250 кілограмів. Ураження командної станції суттєво обмежує можливість окупантів застосовувати ці БпЛА на відповідному напрямку.

Паралельно українські військові завдали результативного удару по об'єкту противника в районі Донецька. На цій локації росіяни облаштували місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Окрім цього, успішні дії Сил оборони підтверджено на території Луганської області. У районі Довжанська знищено склад боєприпасів загарбників.

Ще одного відчутного удару зазнала логістика ворога в районі Кипучого, де українські підрозділи влучили в склад матеріально-технічних засобів окупаційних військ.

Нагадаємо, українські військові знищили дві російські реактивні системи залпового вогню "Град" у Запорізькій області. Удару завдали оператори 237-го батальйону безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку, де окупанти використовували трасу поблизу лінії фронту як логістичний маршрут для переміщення техніки та особового складу.

Один "Град" знищили на околицях Гуляйполя під час ведення вогню, інший – коли він рухався автошляхом у бік міста. У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що знищення російської техніки та порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на цьому напрямку.