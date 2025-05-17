Уражено тисячі танків і бронемашин: Сирський розповів про втрати росіян від початку року

Українські війська тримають оборону на фронті, знищуючи техніку та особовий склад окупантів. Щоденно обидві сторони мають втрати, але росіяни втрачають свій бойовий потенціал шаленими темпами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сирський підсумував втрати ворога з початку року

Головнокомандувач Збройних Сил України показав відео успішних протистоянь росіянам на фронті. Українські захисники нищать ворога та його техніку на землі й з повітря, по окупантах працюють наші дрони та артилерія.

Так Силам оборони з початку 2025 року вдалося знешкодити 1 159 російських танків і 2 510 бойових броньованих машин.

Дякую нашим захисникам і захисницям за професійну бойову роботу,

– написав Сирський.

Бійці нищать окупантів: дивіться відео

До слова, станом на 17 травня втрати ворога в живій силі вже перевищили 972 тисячі бійців. Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили 10 831 танки, 22 553 бойові бронемашини, 27 942 артисистеми та навіть понад 300 літаків й гелікоптерів.

На думку міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, в червні кількість втрат російської армії у війні може перевищити мільйон загиблих окупантів. Він наголосив, що західні партнери допомагають Україні, яка нині стоїть на захисті Європи.

Нагадаємо, днями українські бійці Сил спеціальних операцій уразили на одному з напрямків російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Судно атакували дрони просто в повітрі.