ЗСУ знищили цілі ворожі батареї "Урагану" та "Мста-С" на Чернігівщині
19 березня 2022 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Оперативне командування "Північ" завдало нищівного удару по ворожих батареях "Ураган" та "Мста-С". Подія відбулася на Чернігівщині.
Фото "пейзажу" ЗСУ пообіцяли надати пізніше. Про це повідомили 19 березня.
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2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 Мста-С,
– мовиться в повідомленні.
За блискучий нищівний удар оперативне командування "Північ" назвали "фахівцями ландшафтного дизайну".
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