ЗСУ знищили цілі ворожі батареї "Урагану" та "Мста-С" на Чернігівщині

Оперативне командування "Північ" завдало нищівного удару по ворожих батареях "Ураган" та "Мста-С". Подія відбулася на Чернігівщині.

Фото "пейзажу" ЗСУ пообіцяли надати пізніше. Про це повідомили 19 березня.

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2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 Мста-С,

– мовиться в повідомленні.

За блискучий нищівний удар оперативне командування "Північ" назвали "фахівцями ландшафтного дизайну".

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