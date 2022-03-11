ЗСУ знищили командний пункт окупантів на Київщині: відео влучної роботи наших військових

Повітряні сили ЗСУ здобули ще одну важливу перемогу. У п'ятницю, 11 березня, нашим оборонцям вдалося знищити командний пункт окупантів на київському напрямку.

Ліквідувати пункт управління загарбників у селищі Макарів під Києвом допоміг Bayraktar. Погодьтеся, можна дивитися вічно, як наші оператори ювелірно керують безпілотником та влучають точнісінько у ворожу ціль.

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Це вже не перша філігранна робота Повітряних сил ЗСУ. У скарбничці наших військових – цілі колони знищеної ростехніки. І ця скарбничка постійно поповнюється.

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На думку президента Володимира Зеленського, Київ і далі залишається однією з головних цілей окупантів. Однак прорватися у столицю їм не вдається, адже ЗСУ та тероборонці дають гідну відсіч загарбникам на всіх підступах до міста. Ймовірність ворожого наступу залишається, та Київ готовий до бою.

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Текст публікації Головнокомандувача ЗСУ у фейсбуці

Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні Сили!