ЗСУ показали відео знищених на Півдні комплексів С-300 – саме з таких обстрілюють Миколаїв

Захисники наших південних регіонів показали відео зі знищеними зенітно-ракетними системами росіян С-300. Саме такими комплексами часто обстрілюють Миколаїв.

Запис оприлюднили 24 липня воїни Збройних Сил України із оперативного командування "Південь". Вони напередодні повідомили, що знищили там кілька ракетних систем ворога, а кілька.

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Було видно два знищених комплекси ворога

Загалом наші воїни провели "демілітаризацію" цілої батареї С-300, які базувалися неподалік від Зеленотропинського. На записі видно 2 спалених одиниці такої техніки та великий стовп диму.

Проте там була і якась інша розтрощена військова машина, а самих С-300 могло бути більше. Для прикладу, в Сирії батареї таких ЗРК налічували щонайменше з 4 пускових установок.

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Напередодні такими системами аткували Миколаїв

У ніч на 24 липня російські військовики випустили по Миколаєву одразу 7 модифікованих ракет зенітно-ракетної системи С-300. Вони вдарили по об'єктах промислової та портової інфраструктури.

Все обійшлося без жертв. Проте, на жаль, буле 5 людей, які зазнали поранень та потребували допомоги медиків.

Що відомо про С-300 Це "сімейство" радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Вони були взяті на озброєння ще у 1978 році. Після того використовувалися в багатьох конфліктах.



Зокрема, на початку жовтня 2016 року у Fox News повідомили з посиланням на анонімні джерела в уряді США, що Росія перекинула такі комплекси до Сирії.

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