Холодноярівці показали, як "підігрівають" загарбників на Харківщині

російські окупанти не припиняють наступальних дій на Харківщині. Успіхами на цій ділянці фронту вони похизуватися не можуть.

Харківщина залишається полем бою наших героїв з російськими окупантами. Ворог не може просунутися на жодному з напрямків, тому гатить по мирних містах своєю артилерією в бажанні помститися.

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Холодноярівці нищать окупантів

Воїни 93ОМБр Холодний Яр показали, як майстерно нищать російських окупантів у Харківській області. Одна мить – і техніка росіян перетворюється на святковий феєрверк.

Відео знищення російських окупантів на Харківщині:

Війна росії з Україною: останні новини

Вибухи на аеродромі російських окупантів у Криму дуже налякали росіян. Пропаганда ворога впоратися з панікою не змогла – навіть недалекі громадяни росії почали розуміти, що їхні справи у війні проти України йдуть далеко не за планом й що їхня поразка – неминуча.

російські окупанти почали шантажувати цивілізований світ ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС. Такий "маневр" ворогу потрібен для того, щоб стримати просування ЗСУ та анексувати тимчасово окуповані території.

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