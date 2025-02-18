Окупанти ховаються, наче таргани: як воїни ЗСУ дронами випалюють ворога на Торецькому напрямку

Військові ЗСУ влаштували полювання на російських окупантів на Торецькому напрямку. Вони завдавали удари по противнику різними типами дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Воїни ЗСУ знищують ворога на Торецькому напрямку

Там розповіли, що російські загарбники поводяться як таргани і накопичуються в покинутих будівлях та окопах.

Відповідно до їхнього плану, там вони мають сидіти, чекаючи підходящої погоди, яка дозволить їм вирушити на штурм.

Проте пілоти 28-ї ОМБр вносять свої корективи в плани окупантів

Важкі бомбери, FPV, та "мавіки" Батальйону безпілотних систем і "Kurt&Company" – вагомі аргументи, з якими не посперечається жоден окупант,

– ідеться в повідомленні.

Як наші військові дронами випалюють окупантів на Торецькому напрямку: дивіться відео