Окупанти ховаються, наче таргани: як воїни ЗСУ дронами випалюють ворога на Торецькому напрямку
- Воїни ЗСУ з 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. влаштували полювання на загарбників на Торецькому напрямку.
- Ударів по ворогу завдавали різними типами дронів.
Військові ЗСУ влаштували полювання на російських окупантів на Торецькому напрямку. Вони завдавали удари по противнику різними типами дронів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
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Воїни ЗСУ знищують ворога на Торецькому напрямку
Там розповіли, що російські загарбники поводяться як таргани і накопичуються в покинутих будівлях та окопах.
Відповідно до їхнього плану, там вони мають сидіти, чекаючи підходящої погоди, яка дозволить їм вирушити на штурм.
Проте пілоти 28-ї ОМБр вносять свої корективи в плани окупантів
Важкі бомбери, FPV, та "мавіки" Батальйону безпілотних систем і "Kurt&Company" – вагомі аргументи, з якими не посперечається жоден окупант,
– ідеться в повідомленні.
Як наші військові дронами випалюють окупантів на Торецькому напрямку: дивіться відео