ЗСУ знову зазнали втрат через коронавірус

У Києві працівник Збройних сил України помер від коронавірусу. За увесь час пандемії це вже 78 летальний випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19 в українському війську.
У Збройних силах кажуть, що лікування працівнику ЗСУ не допомогло.
Зауважте Український військовий отримав осколкові поранення внаслідок обстрілу на Донбасі
Відомо, що чоловік лікувався у Національному військово-медичному клінічному центрі в Києві.
Не зважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним,
– зазначили в ЗСУ.
Що відомо ситуацію з COVID-19 в українській армії
- Станом на 10 ранку 27 квітня в ЗСУ на COVID-19 хворіє 1715 осіб.
- Всього за час пандемії одужало 22 679 осіб, на ізоляції перебуває 380 осіб.
- Від ускладнень коронавірусу померло 78 людей.
За минулу добу, 26 квітня, у ЗСУ зареєстрували 93 нових випадки захворювання на COVID-19. З них госпіталізували 15 осіб.Зверніть увагу! У ЗСУ від початку вакцинальної кампанії 43 884 особи отримали 1 дозу вакцини.
З них 3 139 – військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 25 осіб.
До речі, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Тоді повідомляли, що першочергово вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на COVID-19 та військових у зоні ООС. З кінця березня 2021 року почали вакцинувати військовослужбовців поза межами Операції об'єднаних сил.