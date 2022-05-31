ЗСУ у зоні ООС відбили 9 атак ворога і знищили майже 30 одиниць техніки

Триває 97 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Протягом дня ЗСУ відбили 9 атак ворога на Сході нашої держави.

При цьому загарбники втратили майже 30 одиниць техніки. Таку інформацію оприлюднило угруповання Об'єднаних сил станом на 21:00 31 травня.

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Ситуація у зоні ООС станом на 31 травня

Угруповання Об'єднаних сил продовжує стримувати просування ворожих підрозділів у своєму районі відповідальності на Донеччині та Луганщині. Саме у цих областях нині точаться найзапекліші бої.

Битва за український Донбас триває – уздовж всієї лінії оборони російські окупанти застосовують бойову авіацію, гатять з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії великих калібрів, використовують танки, міномети різних систем, а також завдають ракетно-бомобових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Протягом доби ворожі підрозділи обстріляли понад 20 населених пунктів на території Донецької та Луганської областей. Унаслідок цього було зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об'єктів:

41 житловий будинок;

школу мистецтв;

дитячий садок;

низку господарських будівель.

Зазначається, що унаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС загинула жінка, ще два чоловіки отримали поранення. Інформація про точну кількість загиблих, поранених та руйнування в обох областях уточнюються.

Втрати ворога на Сході за останню добу

В угрупованні Об'єднаних сил наголосили, що наші захисники та захисниці 31 травня відбили загалом 9 атак ворога. Разом з тим на 4 локаціях досі тривають запеклі бої. При цьому, Збройним Силам України в зоні ООС сьогодні вдалось знищити:

2 ворожих танки;

13 артилерійських систем росіян;

8 бойових броньованих машин окупантів;

6 автомобілів загарбників.

Нагадаємо, що "найгарячішою" точкою на Сході досі залишається Сєвєродонецьк – окупанти продовжують йти штурмом, а більша частина міста вже перебуває під їхнім контролем. Разом з тим очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що місто наразі не оточене ворогом, й жодних передумов для цього станом на 31 травня немає.

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